Ara tatilde Piazza'da sınırsız eğlence

Şanlıurfa’da miniklerin severek izlediği çizgi karakterler Niloya, Elif ve Keloğlan Piazza’ya konuk olacak.



Daha motivasyonlu bir eğitimöğretim yılı geçirmeleri için yürürlüğe giren yeni çalışma programı kapsamında ara tatile çıkacak olan Şanlıurfalı çocuklar, Piazza’nın sürpriz dolu etkinlikleriyle ilkokul döneminin stresini atacak. Ara tatil için bir dizi program hazırlayan AVM'de Şanlıurfalı minikler doyasıya eğlenecek. TRT Çocuk kanalının en sevilen çizgi dizi kahramanlarını, 1624 Kasım tarihlerinde konuk edecek olan AVM'nin koridorlarında neşeli çocuk kahkahaları çınlayacak. Her gün 14.0016.0018.00 saatlerinde 3 seans olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde minikler, 1618 Kasım tarihlerinde ilk olarak Elif’in Düşleri çizgi dizisinin sevimli kahramanlarıyla buluşacak. 1921 Kasım tarihleri arasında AVM'ye, ismini mutluluktan alan, şarkıları, şovları ve danslarıyla miniklerin hayranlığını kazanan Niloya konuk olacak. 2224 Kasım’da ise eğlendirirken, düşündüren, şakaları ve sakarlıklarıyla kendine güldüren masal kahramanı Keloğlan miniklerle buluşacak. AVM’ye kurulacak olan özel gösteri alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar eğlenirken, aileleri gönül rahatlığıyla AVM'nin nezih ortamında alışveriş yapabilecekler.

Etkinliklere, danışma birimine başvurup Piazza Club üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocukları ücretsiz katılabilecekler.

ŞANLIURFA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.