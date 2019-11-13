Beyazgül, Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesindeki çalışmaları inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe ziyaretleri kapsamında Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden camii ve külliye inşaatında incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde projelerdeki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesindeki Eyyüp Nebi mahallesinde yer alan ve içerisinde Hz. Eyyüp, Eşi Rahime Hatun ile Elyasa Peygamberin türbelerinin yer aldığı ziyaretgâha mimariye uygun camii ve külliye yapımına hızla devam ediyor. Cami çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin eşlik etti.

“Eyyüp Nebi makamı inanç turizmin merkezlerinden biridir”

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Beyazgül, “Esas olan Eyyüp Nebi beldemize gelip peygamberlerden biri olan Eyyüp peygamber makamını ziyaret etmemiz. Dualarımızı ettik. Bu bölge Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliğimiz tarafından birlikte yaptığımız bir külliye. Birlikte yapıyor olmamız külliyeyi daha da güzelleştirecek. Bu çalışmaları yerinde inceledik. Ama en önemlisi burada bir büyük peygamberin izlerinin bulunmasıdır. Hiçbir şey yapmasak dahi burası bu peygamber nedeniyle inanç turizminin merkezidir. Yine de biz buraya gelen insanların daha rahat ibadet etmesi açısından bir takım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yerinde incelemede bulunduk. Çalışmalar hızla devam ediyor. Urfa taşından yapılma kapla ile çalışmalar sürüyor. İnanıyorum ki bittiğinde herkesin beğenisini kazanacak bir eser olacaktır. Milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

ŞANLIURFA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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