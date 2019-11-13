(Özel) Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor Savaştan kaçan ünlü sanatçı açtığı fırında her gün 200 aileye ekmek dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor Savaştan kaçan ...

İHA

Savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, Akçakale'de açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor.

(Özel) Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor Savaştan kaçan ünlü sanatçı açtığı fırında her gün 200 aileye ekmek dağıtıyor

Savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, Akçakale’de açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor.
Savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, kendisi gibi savaştan kaçanlar için Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde açtığı fırında fakirlere ekmek dağıtıyor. Her gün fırında üretilen yaklaşık 2 bin ekmeğin yarısı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yerleşen fakirlere dağıtılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki bir çok ülkede konser veren Omar Souleyman da fırının başında durarak ekmekleri kendi elleriyle fakirlere dağıtıyor.

Her gün 200 aileye ücretsiz ekmek dağıtılıyor
Fırında her gün yaklaşık 200 Suriyeli ve Türk aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omar Souleyman, “Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale’de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz. Diğerini ise normal bir şekilde satıyoruz” dedi.
Türkiye’de olmaktan memnun olduklarını söyleyen Omar Souleyman, “Yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye’deyim. Ben Suriyeli bir sanatçıyım. Zaman zaman Avrupa’ya turnelere gidiyorum. Türkiye’deki Suriyeliler burada bulunmaktan gayet memnun ve mutlu. Burada bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Sağlık, eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra geçinmeleri için de devlet tarafından yardımlar yapılıyor” diye konuştu.

ŞANLIURFA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canpolat vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Canpolat vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor
Beyazgül, Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Beyazgül, Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesindeki ...
Ara tatilde Piazza'da sınırsız eğlence
YEREL HABERLER Ara tatilde Piazza'da sınırsız eğlence
Eyyübiye hizmet binası ve kamu kampüs müjdesi
YEREL HABERLER Eyyübiye hizmet binası ve kamu kampüs müjdesi
Kanser hastası Birgül’e umut oldu
YEREL HABERLER Kanser hastası Birgül’e umut oldu
Vali Erin Resulayn’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin Resulayn’da incelemelerde bulundu
Tekeri kopan araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekeri kopan araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
HRÜ hizmet sektörüne yön veriyor
YEREL HABERLER HRÜ hizmet sektörüne yön veriyor
Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları devam ...
Piazza’da lezzet şöleni 17 Kasım'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Piazza’da lezzet şöleni 17 Kasım'a kadar uzatıldı
Şuski halkla ilişkiler merkezi hizmette
YEREL HABERLER Şuski halkla ilişkiler merkezi hizmette
Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere börek Bursalı asker ve şehit anneleri Mehmetçiğe elleriyle börek yapıp gönderdi.
YEREL HABERLER Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan ...
Rus saldırısından kaçan Özbek Türkü, Suriye sınırında ayakkabı boyacılığı yapıyor 40 yıl önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen engelli Özbek Türkü ayakkabı boyacılığı yaparak 7 çocuğuna bakıyor
YEREL HABERLER Rus saldırısından kaçan Özbek Türkü, Suriye sınırında ...
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Otomobilin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk öldü
Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayının ilk ...
“Bugün Fidan Yarın Nefes” için 5 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER “Bugün Fidan Yarın Nefes” için 5 bin fidan dikildi
Şanlıurfa sporda çifte sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa sporda çifte sevinç yaşadı
Haliliye Belediyesinden Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinden Milli Ağaçlandırma Günü'ne ...
Şanlıurfa’da ‘geleceğe nefes’ için on binlerce ağaç dikildi Şanlıurfa’da 287 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ‘geleceğe nefes’ için on binlerce ağaç ...
Vali Erin'den PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı hastaneye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Erin'den PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı ...
Siverek’te 10 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Siverek’te 10 bin fidan toprakla buluştu
Vali Erin Telabyad’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin Telabyad’da incelemelerde bulundu
Belediye Başkanı Kuş park çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kuş park çalışmalarını denetledi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X