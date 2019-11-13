11 Nisan kurtuluş camisi ibadete açılıyor

Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisinin yapım çalışmaları tamamlandı.

Urfa'ya özgü nahit taşının el işçiliği ile işlenerek mimarisinin sanata dönüştürüldüğü cami, 14 Kasım 2019 (Yarın) saat 11.00'de hizmete açılıyor.

Beyazgül'den açılışa davet

Beyazgül, "11 Nisan Kurtuluş camimizin inşaatı tamamlandı. Gerek yapımı olsun gerekse işlemeleri olsun çok muazzam bir eser ortaya çıktı. Tüm halkımızı açılışa davet ediyoruz" dedi.

ŞANLIURFA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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