Suriye´den ateş açıldı, terastan atlayınca ayağı kırıldı

ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesine komşu olan Suriye´nin Ayn El Arap kasabasından ateş açıldı. Bu sırada korkuyla iş yerinin terasında atlayan bakkal Yusuf Çankaya (40) ayağını kırdı.

İlçenin Suriye sınırında yer alan Mürşitpınar Mahallesi'ne iddiaya göre terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap kasabasından ateş açıldı. Bu sırada iş yerinin terasına malzeme indiren Yusf Çankaya paniğe kapılarak yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine atladı. Yaralı Çankaya'yı gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Çankaya´yı Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Yusuf Çankaya´nın bacağının kılıldığı bildirildi. 2014 yılında da aynı bölgeden havan mermisinin atılması sonucu Çankaya'nın evi ve iş yerinin zarar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





ŞANLIURFA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:24

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.