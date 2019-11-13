Karaköprü’de çocuklar için anlamlı etkinlik

Karaköprü Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte belediyede çalışan personeller, kültür merkezindeki usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ‘Çocuk Evleri’ yararına kermes düzenlendi.

Karaköprü Belediyesi mevcut belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik ve yardımlaşma çalışmalarını da sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ‘Çocuk Evleri’ yararına kermes düzenlendi. Kermese Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra Vali Yardımcısı ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü temsilcileri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Karaköprü İbrahim Tatlıses parkı içerisinde yapılan kermeste belediyede çalışan personeller, kültür merkezindeki usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler ve yöresel lezzetler sunuldu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve davetliler çocuk evlerinden gelen çocuklarla yakından ilgilenirken, çocuklara çeşitli hediyeler vererek mutlu ettiler. Etkinlikte bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediyede görev yapan kadın personelin ve kültür merkezindeki kadın hocalarla kursiyerlerin el emeği yemekleriyle bir etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

Baydilli, “Burada kadınların vesilesiyle, çabasıyla çocuklarımız için katkı sağlanacak ve bir nebze olsa mutlu edilecekler. Çocuk evlerindeki çocukların yaşama tutunmasını, hayata atılmasını da şüphesiz yine onlar için çalışan kadınlar sağlıyor. Bu çocuklarımızın toplumda yer edinmesini, güzle bir geleceğe hazırlanmasını sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğimiz için emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat da sosyal belediyecilik faaliyetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ederken, “Çocuklarımız yararına yapılan kermeste emeği geçen kadınlara çok teşekkür ediyorum. Karaköprü Belediyesi belediyeciliğin bu tür etkinliklerle belediyeciliğin sosyal, toplumsal yönlerini de ortaya koyuyor” diyerek yapılan etkinliğin öneminden bahsetti.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl yapılan etkinliğin öneminden bahsederek, “Bu güzel kermes için ürünler koyan kadınlara, emeği geçen herkese ve iştirak eden misafirlere çocuklar adına teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çocuk evlerinden gelen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞANLIURFA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:31

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