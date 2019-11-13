Karaköprü’de çocuklar için anlamlı etkinlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaköprü’de çocuklar için anlamlı etkinlik

İHA

Karaköprü Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte belediyede çalışan personeller, kültür merkezindeki usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 'Çocuk Evleri' yararına kermes düzenlendi.

Karaköprü’de çocuklar için anlamlı etkinlik

Karaköprü Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte belediyede çalışan personeller, kültür merkezindeki usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünlerle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ‘Çocuk Evleri’ yararına kermes düzenlendi.
Karaköprü Belediyesi mevcut belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik ve yardımlaşma çalışmalarını da sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ‘Çocuk Evleri’ yararına kermes düzenlendi. Kermese Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra Vali Yardımcısı ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü temsilcileri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
Karaköprü İbrahim Tatlıses parkı içerisinde yapılan kermeste belediyede çalışan personeller, kültür merkezindeki usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler ve yöresel lezzetler sunuldu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve davetliler çocuk evlerinden gelen çocuklarla yakından ilgilenirken, çocuklara çeşitli hediyeler vererek mutlu ettiler. Etkinlikte bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediyede görev yapan kadın personelin ve kültür merkezindeki kadın hocalarla kursiyerlerin el emeği yemekleriyle bir etkinlik düzenlendiğini kaydetti.
Baydilli, “Burada kadınların vesilesiyle, çabasıyla çocuklarımız için katkı sağlanacak ve bir nebze olsa mutlu edilecekler. Çocuk evlerindeki çocukların yaşama tutunmasını, hayata atılmasını da şüphesiz yine onlar için çalışan kadınlar sağlıyor. Bu çocuklarımızın toplumda yer edinmesini, güzle bir geleceğe hazırlanmasını sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğimiz için emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat da sosyal belediyecilik faaliyetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ederken, “Çocuklarımız yararına yapılan kermeste emeği geçen kadınlara çok teşekkür ediyorum. Karaköprü Belediyesi belediyeciliğin bu tür etkinliklerle belediyeciliğin sosyal, toplumsal yönlerini de ortaya koyuyor” diyerek yapılan etkinliğin öneminden bahsetti.
Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl yapılan etkinliğin öneminden bahsederek, “Bu güzel kermes için ürünler koyan kadınlara, emeği geçen herkese ve iştirak eden misafirlere çocuklar adına teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.
Etkinlikte Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çocuk evlerinden gelen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞANLIURFA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriye´den ateş açıldı, terastan atlayınca ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Suriye´den ateş açıldı, terastan atlayınca ayağı ...
Resulayn'da kamu hizmetleri verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Resulayn'da kamu hizmetleri verilmeye başlandı
11 Nisan kurtuluş camisi ibadete açılıyor
YEREL HABERLER 11 Nisan kurtuluş camisi ibadete açılıyor
Şanlıurfa'da buğday ekim mesaisi başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da buğday ekim mesaisi başladı
(Özel) Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de fırın açıp fakirlere ekmek dağıtıyor Savaştan kaçan ünlü sanatçı açtığı fırında her gün 200 aileye ekmek dağıtıyor
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü Suriyeli sanatçı Akçakale’de ...
Canpolat vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Canpolat vatandaşların taleplerini yerinde dinliyor
Beyazgül, Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Beyazgül, Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesindeki ...
Ara tatilde Piazza'da sınırsız eğlence
YEREL HABERLER Ara tatilde Piazza'da sınırsız eğlence
Eyyübiye hizmet binası ve kamu kampüs müjdesi
YEREL HABERLER Eyyübiye hizmet binası ve kamu kampüs müjdesi
Kanser hastası Birgül’e umut oldu
YEREL HABERLER Kanser hastası Birgül’e umut oldu
Vali Erin Resulayn’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin Resulayn’da incelemelerde bulundu
Tekeri kopan araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekeri kopan araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
HRÜ hizmet sektörüne yön veriyor
YEREL HABERLER HRÜ hizmet sektörüne yön veriyor
Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları devam ...
Piazza’da lezzet şöleni 17 Kasım'a kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Piazza’da lezzet şöleni 17 Kasım'a kadar uzatıldı
Şuski halkla ilişkiler merkezi hizmette
YEREL HABERLER Şuski halkla ilişkiler merkezi hizmette
Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere börek Bursalı asker ve şehit anneleri Mehmetçiğe elleriyle börek yapıp gönderdi.
YEREL HABERLER Bursalı annelerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan ...
Rus saldırısından kaçan Özbek Türkü, Suriye sınırında ayakkabı boyacılığı yapıyor 40 yıl önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen engelli Özbek Türkü ayakkabı boyacılığı yaparak 7 çocuğuna bakıyor
YEREL HABERLER Rus saldırısından kaçan Özbek Türkü, Suriye sınırında ...
Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Otomobilin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk öldü
Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayının ilk ...
“Bugün Fidan Yarın Nefes” için 5 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER “Bugün Fidan Yarın Nefes” için 5 bin fidan dikildi
Şanlıurfa sporda çifte sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa sporda çifte sevinç yaşadı
Haliliye Belediyesinden Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinden Milli Ağaçlandırma Günü'ne ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X