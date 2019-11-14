20. Zırhlı Tugay Komutanlığı cephaneliğinde patlamada: 14 yaralı

İstanbul'a ilerliyor! Böyle uyardı: Acil olarak incelenmeli

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Şanlıurfa'da 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde saat 22.30 sıralarında iki ayrı patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada depoyu korumakla görevli 14 personelin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

ŞANLIURFA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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