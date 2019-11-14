Devasa işletmede mısır hasadı başladı

Dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde modern sulama sistemleriyle sulanan yaklaşık 103 bin dekar alanda mısır hasadı başladı.

Yaklaşık 103 bin dekar alanda mısır ekilen, yüzde 90’ı modern sulama sitemi center pivot (çember sulama) robotik sulama sistemleri ile, yüzde 10’u ise yağmurlama sulama sistemi ile sulanan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde mısır hasadı başladı.

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, Haziran ayında yapılan buğday ve mercimek hasadının ardından, bir kısmı ekim makineleri ile bir kısmı ise azaltılmış toprak işlemesi ile ekilen ikinci ürün olan mısırın hasadına başlandığını kaydetti. Kasım ayının ilk haftasında 22 biçerdöver, 16 kamyon ve 50 personel ile hasadın sürdüğünü anlatan Altıparmak, yaş mısırda dekar başı yaklaşık bin 200 bin 300 kilogram rekolte olduğunu söyledi. Altıparmak, yüzde 13'lük rutubet oranında kurutulan mısırda center pivot sistemiyle yetiştirilen kısımda dekar başına bin 100 kilogram, yarı sabit sulama sisteminin bulunduğu bölgede ise dekar başına 900 kilogram verim alındığını ifade etti. Müdür Yardımcısı Altıparmak, araziden yaş olarak gelen dane mısırın, mısır kurutma tesislerinde nemi yüzde 13’e düşürülerek silolarda depolandığını da kaydetti.

Sertifikalı hububat tohum üretiminin yanında hayvancılıkta yem ihtiyacını karşılamak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için ikinci ürün dane mısır üretimi yapıldığını ifade eden Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, hava şartlarının uygun olması durumunda mısır hasadının yaklaşık 40 gün süreceğini de sözlerine ekledi. Altıparmak yapılan hasattan yaklaşık 100 bin ton dane mısır almayı hedeflediklerini, alınacak mısırın 25 bin tonunun hayvancılıkta yem olarak kullanılacağını, kalan 75 bin tonunun ise Ticaret Borsası aracılığı ile satışa sunulacağını kaydetti. Altıparmak, mısır hasadının yapıldığı arazilere ise bu süreçte buğday ve mercimek ekimi yaptıklarını ifade etti.

ŞANLIURFA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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