Kadın kursiyerlere anlamlı ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in eşi Gülhan Erin ile birlikte kadınlara yönelik yürütülen meslek edindirme kurslarını ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti.

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde kadınlara yönelik yürütülen kurslarda eğitim gören kursiyer kadınları, Fethiye Canpolat ve Gülhan Erin ziyaret etti. Usta öğreticilerden kurslara yönelik bilgiler alan Canpolat ve Erin, kursiyer kadınlar ile de sohbet ettiler. Kadınların aldıkları eğitimler ile ortaya çıkardıkları eserleri de inceleyen Canpolat ve Erin, kadınların meslek edinmelerinin öneminden bahsetti. Her biri el emeği ile oluşan ve alınan eğitimlerin sonucunda üretilen özel ürünlerin sahipleri ile sohbet eden Canpolat ve Erin, kadınların üretime ve iş hayatına dahil olmasının önemine vurgu yaptılar.

Fethiye Canpolat ve Gülhan Erin, temaslarının ardından merkezden ayrıldı.

ŞANLIURFA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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