İclal Aydın Piazza’da sevenleriyle buluşacak

Oyunculuğunun yanı sıra kaleme aldığı eserleriyle de edebiyat dünyasının en çok okunanları arasına girmeyi başaran yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın, Şanlıurfalı sevenleriyle Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde buluşacak.

İclal Aydın, D&R Mağazası iş birliğinde 17 Kasım Pazar günü saat 14.00’da düzenlenecek etkinlikte, ‘’Kalbimin Can Mayası’ adlı kitabını Şanlıurfalı okurları için imzalayacak.

Söyleşiler ve günlük köşe yazıları yazan ve medyayazın alanında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından pek çok ulusal ödüle layık görülen İclal Aydın'ın sevenleri ünlü yazara hem kitaplarını imzalatma hem de sohbet edip fotoğraf çektirme imkanı bulacaklar.

‘’Kalbimin Can Mayası’’

İclal Aydın, duygu yüklü hikayesiyle uzun süre "En Çok Okunanlar’’ listesinden inmeyen "Üç Kız Kardeş’’ kitabının devam serisi olan, ancak bağımsız bir kurguyla yazılan "Kalbimin Can Mayası"nı ise

"İnsan bir hikayeye kendini kaptırdığında, bir bakıyor ki karşısındakini anlamaya başlamış. Nedenini bilmeden peşine düştüğümüz duyguların, izini sürdüğümüz tutkuların, hapishanemiz olan korkuların bize bizden önceki nesilden kaldığına kanaat getirdim. Kalbimin Can Mayası’nda üç kız kardeş Türkan, Dönüş ve Derya’nın hikayesi, Ayvalık’ta kaldığı yerden, bağımsız kurgusu ve tanıdık karakterleriyle devam ediyor" sözleriyle ifade ediyor.

