Beyazgül'den diyabet çağrısı

14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan gezici diyabet tarama standını ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başlatılan farkındalığa destek verdi.

Diyabetin erken tanısı için taramanın önemi, erken tanı ile komplikasyon risklerini azaltılması hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan tarama standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Statlara ziyaret ederek farkındalığa destek veren Başkan Beyazgül burada kan şekeri, tansiyon, boy ve kilosunu ölçtürerek Diyabet taramasını gerçekleştirdi.

Beyazgül, “Öncelikle hizmet eden arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın kan şekerlerini, tansiyonlarını ölçüyorlar. Dünya Diyabet günü olması dolayısıyla bir konuya dikkat çekiliyor, şekerinize ve yediklerinize dikkat etmemiz gerektiğini belirtiyorlar. Sağlık elden giderse geri gelmesi çok zordur o yüzden hepimizin sağlığımız konusunda dikkat etmeliyiz. Günümüz koşullarında birçok hastalığın ortaya çıktığını görmekteyiz ve bu konuda spor yapmayı, yürüyüş yapmayı öneriyoruz”dedi.

ŞANLIURFA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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