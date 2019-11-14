Karakoyun Köprülü Kavşağı’nda üst geçit çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapımı devam eden Karakoyun Köprülü Kavşağı’ndaki üst geçit çalışmalarını yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karakoyun Köprülü Kavşağı’nda çalışmaları devam ediyor. Bağlantı yollarının tamamlandığı ve güzergah üzerindeki mahalle girişlerine parklar yapılacağı Karakoyun Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulunarak müteahhitten bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Karakoyun Köprülü Kavşağın’da incelemelerde bulunduk. Buradaki üst geçit çalışmaları ile ilgili müteahhitimizden bilgiler aldık. Şubat ayı içerisinde kavşağın bitmesi planlanıyor. Çalışmalara çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Modern bir çalışma tarzında yapılıyor. Bu üst geçidin açılması ile buradaki trafik çok daha fazla rahatlayacak. Bu memleketimiz için çok hayırlı bir çalışma. Çalışmalarımızın devamı için de dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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