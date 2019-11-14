Resulayn'da akaryakıt istasyonunda yangın

ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesindeki akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iftaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında istasyon ile 10 tanker, 4 kamyon ve 2 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün gece geç saatlerde Suriye´nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Nereden geldiği bilinmeyen merminin isabet etmesi ile çıktığı iddia edilen yangına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süren uğraşlar sonucu söndürülen yangında akaryakıt istasyonu ile 10 akaryakıt tankeri, 4 kamyon ve 2 otomobil kullanılmaz hale gelirken, depolardaki 250 ton ile 200 varil akaryakıt yandı.





ŞANLIURFA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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