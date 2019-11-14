Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Çirkin (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra CeylanpınarViranşehir yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Çirkin yönetimindeki 63 YF 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 4 kişiden sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çirkin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.



ŞANLIURFA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:23

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.