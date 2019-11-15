Beyazgül Kızılkoyun'daki yıkım çalışmalarını inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kızılkoyun alanında devam eden yıkım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla Kızılkoyun alanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Alanda incelemelerinin ardından bir değerlendirme Beyazgül, "Kızılkoyun bölgemizde tarihi surları inceledik. Tarihi yapıları inceledik. Yıkımı bir an önce bitirmek istiyoruz. İnşallah bu tarihi mekanı da Şanlıurfa'ya kazandıracağız. Sürpriz yerlerimiz var, güzel yerlerde çalışmalarımız devam edecek. Geriye kalan evlerle anlaşmalarımız sürüyor. Urfa'ya gelenler çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Buradaki çalışmalarımızın ikinci adımında da ışıklandırma yapacağız. Tarihine, kültürüne ve insanına önem veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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