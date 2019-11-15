Haliliye’de vatandaşlara çorba ikram edildi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ‘gönül çorbası’ sloganıyla başlatılan çorba ikramına katılarak, vatandaşlara çorba ikram etti.

Haliliye Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlattığı çorba ikramını sürdürüyor. Canpolat 18 Mart Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan şehir içi otobüslerin toplama merkezinde yapılan çorba ikramına katılarak, vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği çorba ikramı sonrası açıklamalarda bulunan Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz planlama çerçevesi içerinde Şanlıurfa’da toplama merkezinde sabahın erken saatlerinde gerek öğrenci, gerek işlerine giden vatandaşlarımız olsun kendilerine çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Bizde bugün sabahın erken saatleri itibari ile vatandaşlarımızla bir arada olduk. Vatandaşlarımızla bire bir görüştüm vatandaşlar bu hizmetten çok memnun. Haliliye Belediyesi olarak hayatlarının her adımında vatandaşlarımızın yanlarında olmaya kendilerine destek olmaya hayatlarının bir nebze de olsa mutlu geçirmeleri için biz Haliliye Belediyesi olarak elimizden gelini ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Haliliye Belediyesi’ne teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çorba ikramının hafta içi her gün 06.00 ile 08.00 saatleri arasında yapıldığı bildirildi.

ŞANLIURFA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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