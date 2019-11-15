HDP'li Suruç Belediyesinde arama yapılıyor

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HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediyede arama yapılıyor.

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan HDP’li Çevik emniyete götürülürken polis ekipleri ise belediyede arama yapmaya başladı. Polis içeride aramalara devam ederken dışarıda ise barikat kurdu. Belediyeye giriş çıkışlar yasaklandı.

ŞANLIURFA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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