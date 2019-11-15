Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu Silah kaçakçılarına eş zamanlı operasyon

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen E.H, E.H, M.S.H ve EH isimli şahıslar gözaltına alındı. operasyonda gizlenmiş halde bulunan 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 5 jarjör, 58 tane tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve fişeği ele geçirildi. E.H., E.H., M.S.H. ve E.H. isimli şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldığı mahkemece "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

ŞANLIURFA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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