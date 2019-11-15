HRÜ’ de 14 Kasım Dünya Diyabet günü etkinliği

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında “Diyabet Tedavisinde Kullanılan İnsülinler” konulu seminer düzenlendi.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplantı salonunda gerçekleşen seminere, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Akademik personel ve hastane çalışanları katıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle düzenlenen “Diyabet Tedavisinde Kullanılan İnsülinler” konulu seminerde sunumunu gerçekleştiren Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Endokrin bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eren önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de her 7 erişkinden birinin diyabet hastası olduğunu belirten Prof. Dr. Eren, “Diyabet hastalığı ne kadar erken tanınırsa uzun dönemde olumsuz etkilerinden korunmak o kadar mümkün olabilmektedir. Hastalarımızın bir kısmında henüz yeni tanı koyulduğunda, göz, sinir ve böbreklerin etkilenmiş olduğunu görüyoruz. Bu durum tamamen tanının gecikmesi ile ilgilidir. Bu nedenle toplumun şeker hastalığının önemi konusunda duyarlı olması gerekmektedir. Ayrıca tanı ne kadar erken konulursa ve tedaviye erken başlanırsa, hastalığın ilerlemesi o derece yavaş olmakta ve durdurulabilmektedir. Diyabet veya şeker hastalığı sinsi başlangıçlı, süregen ve ilerleyici bir hastalıktır. Ülkemizde her 7 erişkinden 1’i diyabet hastalığına sahiptir. Diyabet başlangıcı ile tanısı arasında bazen birkaç yıl geçebilmektedir. Ülkemiz diyabet oranı yüksek olduğundan 45 yaşından sonra mutlaka diyabet taraması yapılması gerekmektedir. Ailesinde şeker hastalığı olanlar veya ağız kuruluğu, halsizlik, çok su içme, sık idrara çıkma gibi şikayetleri olanlar daha erken yaşta kan şekerini ölçtürmeleri gerekmektedir” dedi.

Prof. Dr. Eren’in ardından sonra söz alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.Mehmet Akif Altay ise, “Dünya Diyabet Günü kapsamında verilen seminer verimli geçti. Hastane çalışanlarımız Diyabet konusundaki tüm sorularına cevap buldular. Hocamıza bu çok verimli sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ŞANLIURFA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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