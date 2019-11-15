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Karaköprü’de 'Ahlaklı ve güzel insanımız' konferansı

İHA

Karaköprü Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda İlahiyatçı Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, 'Ahlaklı ve güzel insanımız' konulu konferans gerçekleştirdi.

Karaköprü’de 'Ahlaklı ve güzel insanımız' konferansı

Karaköprü Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda İlahiyatçı Yazar Mehmet Fatih Çıtlak, ‘Ahlaklı ve güzel insanımız’ konulu konferans gerçekleştirdi.
Karaköprü Belediyesi temel belediyecilik görevlerinin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerini de sürdürüyor. Kültür ve Sanat etkinlikleri farklı konu ve konukları vatandaşlarla buluşturan Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 7. kültür ve sanat etkinlikleri programında İlahiyatçı Yazar Mehmet Fatih Çıtlak’ı ‘Ahlaklı ve güzel insanımız’ konulu sohbetiyle vatandaşlarla buluşturdu.
Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa ev Sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ile vatandaşlar katılım gösterdi. İlahiyatçı Yazar Mehmet Fatih Çıtlak programda ahlaklı insanın özelliklerini, Peygamber Efendimizin örnek kişiliği ve ahlakı ile ilgili sohbet gerçekleştirirken, Şanlıurfa’nın manevi huzurundan ve öneminden bahsetti.
Programda bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sosyal belediyeciliğin gereği olarak insana da yatırım yaptıkları için böyle programlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Baydilli, "Kültür ve Sanat etkinliklerimiz kapsamında ilmiyle, sohbetiyle ve kişiliğiyle gönüllere giren Fatih Çıtlak hocamızı Şanlıurfa'da misafir ettik ve vatandaşlarımızla buluşturduk. Belediyecilik sadece yol, park vs. yapmak değil insana da yatırım yapmaktır. En büyük kalkınma insanları kalkındırmaktır, biz de insanları kalkındırmak için bu tür programlar gerçekleştiriyoruz. Tüm katılımcılara, misafirlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bu tür ilim programlarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "İster mühendis ister doktor ,isterse başka bir şey olun. Ahlaklı olmadığınız sürece hiçbir şeyde başarılı olma şansınız yoktur. Ahlakın gerekleri de bu tür ilim ortamlarında öğrenilebilir. Karaköprü Belediye Başkanımızı bu güzel programdan dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise Fatih Çıtlak hocayı Şanlıurfa'da vatandaşlarla buluşturan ve manevi bir ortam oluşmasını sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.
İlahiyatçı Yazar Mehmet Fatih Çıtlak da çok güzel bir program gerçekleştiğini belirterek, kendilerini Şanlıurfa'ya davet ederek vatandaşlarla buluşturan Baydilli'ye teşekkür ederken, Şanlıurfa gibi kadim bir memlekette bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Baydilli programın ardından İlahiyatçı Yazar Çıtlak'a günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.

ŞANLIURFA

15 Kasım 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 14:59
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