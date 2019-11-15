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Şanlıurfa’da seyir halindeyken uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken uyuyakalan Özcan S. yönetimindeki 73 DN 083 plakalı tır bariyerlerle çarparak durabildi. Tır şoförü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, tırın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:14

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