Karaköprüde musluktan sıcak çorba akıyor

Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan ikram çeşmesinde havaların soğumasıyla birlikte çorba akmaya başladı. Vatandaşlar ikram edilen sıcak çorba ile soğuk havada içini ısıtıyor.

Karaköprü Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşın hizmetine sunulan ikram çeşmesi Cuma günleri vatandaşlara sıcak çorba hizmeti veriyor. Yaz aylarında havaların sıcak olması ile birlikte ikram çeşmesinden soğuk içecekler akarken, havaların soğumasıyla birlikte çeşmeden sıcak çorba akmaya başladı. Her Cuma günü sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrenciler sıcak çorba ve ekmek ikramıyla içini ısıtıyor.

Yapılan bu hizmetten dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür eden vatandaşlar Cuma sabahları sıcak çorba ile hem fırsat bulamadıkları kahvaltı öğününü yediklerini hem de soğuklarda içlerinin ısındığını dile getirdiler.

Yetkililer kış aylarında her Cuma günü sabah erken saatlerde sıcak çorba ikramının süreceğini belirtirken, yaklaşık 1500 kişinin bu ikramdan faydalandığını aktardılar.

ŞANLIURFA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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