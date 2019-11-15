Kontrolden çıkan minibüs takla attı, 2 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza SiverekDiyarbakır kara yolunun 7’nci kilometresinde meyana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır yönünden Siverek istikametine seyir halindeki Mehmet Emin A. yönetimindeki 63 KT 322 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla atıp yan yattı. Kazada sürücü Mehmet Emin A. ile birlikte Müslüm Talip D. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ve Bölge Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler kara yolunda başka kazalar olmaması için önlem alındı.

Yapılan incelemelerde kazanın şiddetiyle minibüsün ön tekerleğinin 100 metre uzağa fırladığı görüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:33

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