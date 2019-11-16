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Suruç Belediyesi'ne kayyum atandı

İHA

Terör operasyonu ile HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alındığı Suruç'ta Kaymakam Kenan Aktaş, kayyum olarak atandı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice ÇEVİK, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47.nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

ŞANLIURFA

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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