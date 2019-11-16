Araç, direğe tırmandı İlginç kaza görenleri şaşırttı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine yaslanmış bir şekilde bulunan araç görenleri şaşırttı.

Olay, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üçkuyu Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah gün ağrımı ile beraber yoldan geçen Mahalle sakinleri ve vatandaşlar, henüz kime ait olduğu tespit edilmeyen hafif ticari bir aracın elektrik direğine dik bir şekilde yaslanmış halde gördü. Vatandaşlar aracın o halini cep telefonu kamaralarına çekerek, sosyal medyada paylaştı. Karayolundan yaklaşık 50 metre uzaklıkta, elektrik direğine çıkan araçta büyük bir hasar olmaması da dikkat çekti.

ŞANLIURFA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:22

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.