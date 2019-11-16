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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa’da yeni yol yapım atağı

İHA

Şanlıurfa’da yeni yol yapım atağı

Şanlıurfa’da yeni yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa’nın merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü’de yol yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi diğer yandan Viranşehir, Siverek ve Hilvan ilçelerinde hem yeni yol açma hem de mevcut yollarda sıcak asfalt serim hizmetini sürdürüyor.
Viranşehir’de yeni imara açılan alanlarda sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesinde de Yeni Mahallede asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Siverek ilçesinde ise yol yapım çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri Yeni Sanayi Sitesi yolunu asfaltlarken, Yenişehir Mahallesinde ise asfalt öncesi terasman seviyesine getirdi. Büyükşehir ekipleri ilçeye bağlı Selimpınar Mahallesi’ndeki tarihi taş köprünün yer aldığı Kent Parkı çevresindeki yol yapım çalışmalarına başladı.
Vatandaşlar mahallelerinde kış öncesi yapılan yeni yol yapım çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkürlerini sundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Asfalt Şubesi ekiplerinin kent merkezinde birçok noktada yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.

ŞANLIURFA

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:58
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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