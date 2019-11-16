Suriye sınırındaki vatandaşlardan Mehmetçiğe meyve ikramı

Akçakale’de yaşayan vatandaşlar, imece usulü bir araya gelerek, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe 10 ton meyve ikramında bulundu.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere, bölge halkının yardımları devam ediyor. Akçakale'de yaşayan vatandaşlar, imece usulü bir araya gelerek, Barış Pınarı Hareketı’nda görev yapan askerlere 10 ton meyve ikramında bulundu. Verilen meyveler arasında elma, portakal, mandalina ve üzüm yer alırken, meyveler Suriye'nin Telabyad kentine götürülmek üzere askeri yetkililere teslim edildi. Operasyonda görev yapan askerler ve komutanlar da Akçakaleli vatandaşların meyve ikramından dolayı teşekkür etti.

ŞANLIURFA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:22

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.