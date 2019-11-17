Canpolat kırsalda yürütülen çalışmaları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor.

İlçe geneli yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşlar ile bir araya Canpolat, bu kapsamda Sarışeyh ve Seyrantepe mahallelerini ziyaret etti. Meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Canpolat teknik ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Sarışeyh Mahallesinde yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Canpolat, "Fen İşleri ekiplerimiz Sarışeyh Mahallemizde stabilize yol çalışmalarını tamamladılar. Ekiplerimiz kutluyorum çok güzel bir çalışma ortaya koymuşlar. Değerli mahalle sakini ve muhtarlarımızla bir aradayız. Meclis üyelerimizle birlikte hem yapımı süren hem de tamamlanan çalışmaları inceleyip vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Ekiplerimiz şuan buradalar. Stabilize yol çalışmalarını yapmaktadırlar. Amacımız bu kışı Haliliye kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın çamura basmadan geçmelerini sağlamak. Bu kapsamda ekiplerimiz dur durak bilmeden mücadele vermektedirler. Çalışmalarda ekiplerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Seyrantepe Mahallemizin de stabilize yol yapım çalışmasını tamamlayıp mahallemizin emrine sunacağız” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

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