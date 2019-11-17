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'Ali Dede Hayratı' etkinliğinde yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu

İHA

Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Ali Baba" hayratı binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Geleneksel olarak Kuru Fasulye ve Pilav'ın ikram edildiği hayratın 2019 teması "Vatan Sevgisi" olarak belirlendi.

'Ali Dede Hayratı' etkinliğinde yüzlerce vatandaş aynı sofrada buluştu

Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Ali Baba" hayratı binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Geleneksel olarak Kuru Fasulye ve Pilav’ın ikram edildiği hayratın 2019 teması “Vatan Sevgisi” olarak belirlendi.
Karaköprü Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ali Baba hayratı programında vatandaşlara kurufasulye pilav ikram edildi. Karaköprü Belediyesi hizmet binası bahçesinde düzenlenen Ali Baba hayratına ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Zemzem Gülender Açanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İlçe Başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Her yıl olduğu gibi bu yılda Karaköprü'nün manevi sahibi, barışın, dostluğun ve kardeşliğin sembolü Ali Dede adına 'Ali Dede Hayratı' etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu etkinliğin asıl amacı Ali Dede'yi hatırlamak, onun bize manevi mirası olan barış, bereket ve kardeşliğin farkına vararak bir araya gelmek olduğunu belirten Baydilli, “Ali Dede, barışın, kardeşliğin, dostluğun ve bereketin sembolü olmuştur. Bu sebepten dolayı Karaköprü Belediyesi olarak her yıl Ali Dede Hayratımızı yapıyoruz. Her yıl farklı bir tema işliyoruz ki bu yıl ‘vatan sevgisi’ temasını kullanıyoruz. Bu zor dönemlerde birlik ve beraberlikle vatanımıza daha fazla sarılarak sahip çıkmamız gerekiyor. Amacımız Ali Dede’nin yolundan gidip onun nasihatlerini tutmak istiyoruz. Bugün programımıza katılan, bizi yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Vali Yardımcısı ve Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ise Şanlıurfa’nın cömertliğiyle, misafirperverliğiyle bilinen bir şehir olduğunu dile getirerek, ‘Ali Baba’ hayratıyla bir kez daha bu birlikteliği, cömertliği gösteren Karaköprü Belediye Başkanına teşekkür etti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Ali Baba’nın cömertliği ve hoşgörüsünün 350 yıldır unutulmadığına ifade etti.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da Barış Pınarı Harekatının gerçekleştiği bu günlerde bu etkinlikte vatan sevgisi temasının kullanılmasının önemli olduğunu aktararak, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği artırması temennisinde bulundu.
Konuşmalarının ardından kazanların başına geçen protokol üyeleri hazırlanan kuru fasulye ve pilavı besmeleyle dağıtırken, Baydilli masaları gezerek vatandaşlara katılımları için teşekkür etti.

ŞANLIURFA

17 Kasım 2019 Pazar

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  • İKİNDİ 14:58
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