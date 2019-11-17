Şanlıurfaspor - Sarıyer: 0-4

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STAT: Faruk Çelik Stadyumu

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri Öğe

ŞANLIURFASPOR : Yasin - Yusuf, Mehmet Halil Daniş, Murat, (Dk.83 m.Badur) Ali, Mehmet Fatih Bayat, (Dk.68 M.Degerli) Onur Demir, Muhammed (Dk.46 F.Çelikkan), Fevzi, Rıdvan , İbrahim

SARIYER: Ali Türkan- Şaban, Yaser, Alim Harlak (Dk.63 Murat Gürbüzerol), Özgür, Doğukan, Şahin, Mahmut (Dk.75 İsmail Ayaz), İlter, Bahri, Hikmet

GOLLER: Dk.8 Özgür, Dk. 23 Hikmet, Dk. 80 Yusuf Güzel (K.K) Dk. 90 Bahri (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Özgür, Hikmet (Sarıyer)

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sarıyer´e 4-0 mağlup oldu.

8'inci dakikada Mahmut'un pasında kale önünde topla buluşan Özgür güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

23'üncü dakikada Şahin'in pasında topla buluşan Doğukan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

80'inci dakikada Şanlıurfasporlu Yusuf Güzel'in kendi ceza alanı içinde yaptığı ters vuruşta top ağlarla buluştu: 0-3.

90'ıncı dakikada Bahri'nin sert şutunda top filelerle buluştu: 0-4.

Karşılaşma Sarıyer'in 4-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

ŞANLIURFA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:58

AKŞAM 17:21

YATSI 18:39

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