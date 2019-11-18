Virajı alamayan otomobil takla attı Takla atan otomobilde burnu bile kanamadı

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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 EY 0604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı. Ters dönen araç polis tarafından olay yerine çağrılan çekici ile yoldan alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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