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Şanlıurfalı çiftçi traktör üzerinde namaz kıldı

İHA

Şanlıurfa'da bir çiftçi tarlada buğday ekimi yaparken tarlanın çamur olmasından dolayı ikindi namazını traktörün üzerindeki düz zeminde kıldı.

Şanlıurfalı çiftçi traktör üzerinde namaz kıldı

Şanlıurfa'da bir çiftçi tarlada buğday ekimi yaparken tarlanın çamur olmasından dolayı ikindi namazını traktörün üzerindeki düz zeminde kıldı.
Sivereck ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Kayseri kırsalında buğday ekimi yapan 32 yaşındaki Vedat Ağırtaş, ikindi ezanı okununca tarlanın çamurlu olması nedeniyle namazını traktörün üstünde kıldı. Çiftçinin traktörün üstünde namaz kıldığını görenler bir taraftan düşme tehlikesine karşı tedirgin olurken, diğer taraftan da ibadetini yerine getirmesinden dolayı kendisini takdir etti. Ağırtaş “İman varsa imkan da vardır” sözünü hatırlatarak, ibadetin her zaman yapılabileceğine vurgu yaptı.

ŞANLIURFA

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:36
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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