Otomobil üzerinde kamyonet yükü taşıdılar

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Şanlıurfa’da arka arkaya seyir halindeki iki otomobile aşırı yük yükleyen sürücüler, diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Viranşehir’den Şanlıurfa’ya seyir halindeki iki otomobile aşırı yük yükleyen ismi öğrenilemeyen sürücüler, diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen iki otomobilin üzerinde toplam 14 büyük pamuk çuvalının olduğu görüldü. Kamyonet gibi yüklenen otomobillerin tehlikeli yolculuğu uzun süre devam etti.

ŞANLIURFA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:57

AKŞAM 17:21

YATSI 18:39

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