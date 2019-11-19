Şanlıurfa derbisinde kazanan Büyükşehir oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Şanlıurfa derbisi yaşandı. Ligin iki başarılı ekibi Şanlıurfa Büyükşehir ile Ceylanpınar Belediyesi’nin karşılaştığı maçta kazanan taraf büyükşehir ekibi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şehit İlyas Kaya Sezonunun 8. haftasında kendi evinde Ceylanpınar Belediyesi’ni ağırladı. Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ekrem Ayaz ve Engelliler Şube Müdürü Habib İpar ile öğrencilerin katılım gösterdiği karşılaşma Büyükşehir’in 9052’lik başarılı skoru ile tamamlandı. Maça ’Kadına şiddet insanlığa ihanettir’ pankartı ile çıkan her iki takımda tribünlerden yoğun alkış aldı.

Maçın ardından bir değerlendirme yaparak katılım gösteren tüm taraftarlara teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, sporcuların karşılaşmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Yıldırım, değerlendirmesinde, "Önemli bir maça çıktık. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Biz, özellikle kendi evimizde maç kaybetmek istemiyorduk. Sporcularımız bunun için elinden geleni yaptılar. Bu galibiyetle biraz olsun gruptaki yer bakımından rahatladık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gelecek haftalarda da takım olarak puan almak için en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün bizlere çok büyük destekleri var. Kendisine ve tüm büyükşehir ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sporcular da ilerleyen haftalarda puanlar alarak üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istediklerini belirterek, karşılaşmalara taraftarların ilgisini beklediklerini söyledi. Maçın ardından her iki takımın yöneticileri ile protokol üyeleri, sporcuları soyunma odalarında ziyaret ederek tebrik etti.

ŞANLIURFA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:37

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