Beyazgül Kale Eteği’ndeki aileleri yeni evlerinde ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, seçim Kale Eteği’ndeki aileleri yeni evlerinde ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile yıkım çalışmaları süren Kale Eteği’ndeki uygulamalarda sona gelindi. Beyazgül'ün bizzat takip ettiği uygulamada ailelere yönelik ödemeler yapılırken, vatandaşlar yeni evlerine geçerek normal hayatlarına geri döndü. Bakırcı ailesinin daveti üzerine beraberinde Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve eşi ile ailenin evine konuk olan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, aile fertleri ile bol bol sohbet ederek, Kale Eteği’ndeki yaşamlarının sıkıntılarını dinledi.

“Ailelerin mutluluğunu görmek yolumuza ışık tutuyor”

Aileleri evlerinde ziyaret eden Beyazgül, "Attığımız adımlarda hemşehrilerimizin mutluluğunu görmek, bizlerin doğru yolda olduğunun en güzel göstergesi. Seçim döneminde de söz verdiğim gibi Kale Eteği'ndeki yıkım çalışmalarımızı hızlıca başlattık. Haşere gibi tehlikelerle baş başa iken şimdi daha güzel bir yuvada ikamet eden hemşehrilerimizden sürekli olarak evlerine davet var. Herkese teşekkür ediyoruz buradan. AK Belediyeciliğin örneklerini sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:37

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