Traktörü devrilen Yusuf, öldü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Kızılkaya (18), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde SuruçŞanlıurfa karayolunun 28´inci kilometresinde meydana geldi. Yusuf Kızılkaya yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Kızılkaya´nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yusuf Kızılkaya´nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.
ŞANLIURFA
20 Kasım 2019 Çarşamba
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