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Canpolat geri dönüşüm atölyesini inceledi

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Çevre Korum ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı geri dönüşüm atölyesini inceledi.

Canpolat geri dönüşüm atölyesini inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Çevre Korum ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı geri dönüşüm atölyesini inceledi.
Canpolat, mahalle gezilerinin yanı sıra, yürütülen çalışmaları da yerinde incelemeyi sürdürüyor. Belediye bütçesine büyük tasarruf imkanı sağlayan geri dönüş atölyesinde, yeniden değerlendirilerek oluşturulan ürünleri denetleyen Canpolat, yürütülen çalışmanın tasarruf tedbirleri açısından büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.
Canpolat, "Geri dönüşüm atölyemizdeyiz. Burada arkadaşlarımız park ve bahçelerdeki kırılan dökülen veya onarım işi gerektiren alet edevatları, oturma gruplarını, bankları buraya getirerek, yeni baştan eksiğini gediğini gideriyorlar. Burada bakım, onarım ve boya işlemleri tamamlandıktan sonra, tekrardan kamunun hizmetine kazandırılıyor. Hem tasarruf tedbirleri hem de aynı zamanda hızlı ve seri bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çözebilmek adına atölyemiz hummalı bir şekilde çalışmaktadır. Müdürlüğe bağlı ekiplerimiz diğer ekiplerimi gibi aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Daha yaşanabilir parklar, daha güzel parklar yemyeşil parklar hedefiyle Haliliye Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ŞANLIURFA

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:15
  • İKİNDİ 14:57
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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