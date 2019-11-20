Suruç'ta HDP´li Hatice Çevik tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Suruç Belediye Başkanı HDP´li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Kasım´da gözaltına alınan Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Valilik, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş´ı belediye başkanvekili olarak görevlendirmişti.



ŞANLIURFA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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