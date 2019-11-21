Karaköprü'de sağlık ve hijyen denetimi

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, fırın, kasap ve manavlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan ekipler, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceklerini kaydettiler.

ŞANLIURFA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.