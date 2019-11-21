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Ceylanpınar'da "trafik ışığı" eylemi Ceylanpınar Kızıltepe ylunda trafik ışıkları bulunmamasına ...

İHA

CeylanpınarKızıltepe yolunda, trafik ışıklarının bulunduğu gerekçesiyle, kavşakta oturma eylemi yapan iki vatandaş, dövizler asarak yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı.

Ceylanpınar'da "trafik ışığı" eylemi Ceylanpınar Kızıltepe ylunda trafik ışıkları bulunmamasına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı

CeylanpınarKızıltepe yolunda, trafik ışıklarının bulunduğu gerekçesiyle, kavşakta oturma eylemi yapan iki vatandaş, dövizler asarak yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştı.
Ceylanpınar Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Bilal Tepedelen ve Ceylanpınar Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, CeylanpınarKızıltepe yol kavşağında astıkları dövizlerle yaklaşık bir saat oturarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Yolda oturma eylemi yaparak dikkat çekmek istediklerini belirten Ceylanpınar Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Bilal Tepedelen, “Bu yol sevdiklerinizden ayırır, bu yolda kaza geliyorum der, sırada kim var, bu çağda bu yol, herkes öldü biz kaldık, dikkat sırat köprüsüne gider, bu yol ölüme gidiyor, yolun sonunda seni bekleyen dua. el Fatiha, o sıradaki sen olabilirsin, siyasilerin unuttuğu ölüm yolu” dedi.
Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “Yetkililerin bir an önce buraya gelip bu yolu görmelerini istiyoruz. İnsanlarımız ölüyor, siyasiler burayı unuttular, her zaman söz veriyorlar ama bir türlü buraya bir el atmıyorlar. 63 Km’lik çok işlek bir yol, Kızıltepe Mardin gibi birçok ilçe ve ile gidiyor. Onun için yetkililerin buraya bir an önce el atmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yoldan geçen vatandaşlardan Enver Karakeçili de bu yolu aktif olarak sürekli kullandıklarını belirterek, ölüm korkusu yaşamaktan bıktıklarını ifade etti.

ŞANLIURFA

21 Kasım 2019 Perşembe

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