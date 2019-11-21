Şanlıurfa’da üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’da üniversite öğrencisi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Yerleşkesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Yahya Aygün'e (24) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Aygün, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:37

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