(Düzeltme) Ceylanpınar-Kızıltepe yolundaki ölümlere dikkat çekmeye çalıştılar

Adı 'ölüm yolu'na çıkan CeylanpınarKızıltepe yolunda, ışıkların bulunduğu kavşakta 2 kişi, dövizler asıp yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekmeye çalıştılar.

Ceylanpınar Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Bilal Tepedelen ve Ceylanpınar Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, CeylanpınarKızıltepe yol kavşağında astıkları dövizlerle yaklaşık bir saat oturarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Tepedelen ve Aydın’ın akşam saatlerinde yaptığı farkındalığa yoldan geçen sürücüler ve birçok vatandaş destek oldu.

“Bu yol sevdiklerinizden ayırır, bu yolda kaza geliyorum der, sırada kim var, bu çağda bu yol, herkes öldü biz kaldık, dikkat sırat köprüsüne gider, bu yol ölüme gidiyor, yolun sonunda seni bekleyen dua El Fatiha, o sıradaki sen olabilirsin, siyasilerin unuttuğu ölüm yolu” yazılı dövizleri yol kenarındaki toprak alana yerleştirip yolun kötü oluşuna dikkat çektiler.

Turgut Özal Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Yetkililerin bir an önce buraya gelip bu yolu görmelerini istiyoruz. İnsanlarımız ölüyor, siyasiler burayı unuttular, her zaman söz veriyorlar ama bir türlü buraya bir el atmıyorlar. 63 kilometrelik çok işlek bir yol, Kızıltepe Mardin gibi birçok ilçe ve ile gidiyor. Onun için yetkililerin buraya bir an önce el atmalarını istiyoruz.”

Yoldan geçen vatandaşlardan Enver Karakeçili ise bu yolu aktif olarak sürekli kullandıklarını belirterek, ölüm korkusu yaşamaktan bıktıklarını ifade etti. Karakeçili, “Siyasilerin ve bürokratların en kısa sürede bu yola çözüm bulmasını rica ediyoruz” diye konuştu.

