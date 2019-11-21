Şehir tiyatrosuna sanatseverler ilgi gösterdi

Şanlıurfa’da ‘Duvarların ötesinde’ isimli oyun ile sevenlerinin karşısına çıkan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro gösterileri yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıllarda sergilenen oyunları ile birçok ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Turgut Özakman’ın yazdığı ‘Duvarların ötesinde’ ve çocuklar için Recep Genç’in yazdığı 'Arkadaşım olur musun' oyunları ile sezonunu açtı.

21 kişili kadrosu ile bir yandan çocukların sanatsal yönden gelişimini hedefleyen şehir tiyatrosu ekibi bir yandan da yetişkinlere dram, trajikomik ve birçok türde oyunlar sergiliyor. Dram türünde gösterime giren Turgut Özakman’ın yazdığı ve Hasan Ocakoğlu’nun yönettiği ‘Duvarların ötesinde’ oyunu izlemeye gelen konuklardan tam alırken tiyatro severler oyunun çok başarılı olduğunu belirtti.

Tiyatro severler, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e sanata yönelik destekledikleri için teşekkür etti.

ŞANLIURFA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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