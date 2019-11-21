Şanlıurfa'da PKK/YPG'li terörist yakalandı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PKK/YPG'li terörist yakalandı.

Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinden yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti. Askerlerin yakaladığı şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'li İ.T., olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünün geçirilen terörist, sorgusu için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.



ŞANLIURFA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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