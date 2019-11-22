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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Belediye Başkanı Kuş vatandaşların sorunlarını dinledi

İHA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle gezileri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri yerinde dinledi.

Belediye Başkanı Kuş vatandaşların sorunlarını dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle gezileri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri yerinde dinledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle gezileri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Eyüpnebi Mahallesini ziyaret eden Kuş, mahallenin park ve kapalı semt pazarı sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyen, notlar alan Kuş, sorunların çözüme kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi.
Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Kuş, “Eyyübiye İlçemizin mahallelerini bir bir gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Eyyüpnebi Mahallemizde uyandık. Muhtarımız ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte mahallemizi dolaştık. Esnafımız ve vatandaşlarımız ile görüştük. Daha önce sıkıntılarını biliyorduk, şimdi diğer sıkıntıları da bizlere ifade ettiler. Mahallemizin en büyük sıkıntılarından biri çocuklarımızın park alanı yok, yaşlılarımızın ve amcalarımızın oturacakları yeşil alan yok. Bununla ilgili 1 aydır çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmada sağ olsun Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da destekleri ile burada toprak mahsullerine ait bir arazimiz var o arazinin tahsisi için uğraşıyoruz. İnşallah o arazinin tahsisini gerçekleştirirsek Eyyüpnebi mahallemizin hem park sorununu hem de kapalı semt sorununu hal etmiş olacağız. Mahalle muhtarımızın mahallesi adına sıkıntılarını ifade ettiği an o sıkıntıları ivedi bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Muhtarımızın da gayretlerinden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı olarak şükranlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA

22 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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