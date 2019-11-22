Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de duyarlı vatandaşlar, topladıkları 4 ton odunu "Mehmetçik üşümesin" diyerek askeri noktaya ulaştırdı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere bölge halkının desteği sürüyor. Suriye'nin Tel Abyad bölgesine komşu olan Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, imece usulü 4 ton odun topladı. Bölge insanı topladıkları odunu Barış Pınarı Harekatı'nda ve sınır hattında görev yapan Mehmetçiğin üşümemesi için ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Tatlıca Mahallesi'nde bulunan askeri noktaya ulaştırdı. Operasyonda görev yapan askerler ve komutanlar Akçakale halkına bu ince davranıştan dolayı teşekkür etti.

ŞANLIURFA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:18

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.