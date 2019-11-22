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Eyyübiye'de Turkuaz Masanın ihbar hattı değişti

İHA

Eyyübiye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Turkuaz Masa, yeni iletişim numarası ile hizmet vermeye devam ediyor.

Eyyübiye'de Turkuaz Masanın ihbar hattı değişti

Eyyübiye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Turkuaz Masa, yeni iletişim numarası ile hizmet vermeye devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Turkuaz Masa, yeni iletişim numarası ile hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar talep, öneri ve şikayet için artık 444 03 63’ten Eyyübiye Belediyesine ulaşabilecek. Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimin daha rahat ve sistemli bir şekilde sağlayabilmek, vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini bilgisayar ortamında kayıt ve takip edip, geri dönüşümü sağlayıp, çözüm üretmek adına kurulan Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Masa artık yeni iletişim numarasıyla vatandaşlara hizmetini sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde, halkın sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla kurulan ‘Turkuaz Masa’ istek ve taleplere anında cevap veriyor. Günün her saati ulaşılabilecek pozisyona göre sistematik bir şekilde hayata geçirilen masa ile vatandaşlar, hem belediye hem de diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili taleplerini iletebiliyor. Vatandaşlara daha doğru, hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmak amacıyla iletişim numarasında değişikliğe giden Turkuaz Masa, 444 03 63’ten Eyyübiyeli vatandaşlara hizmetini sürdürmeye devam edecek.

ŞANLIURFA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:56
  • AKŞAM 17:18
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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