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Vali Erin, Telabyad ve Resulayn’daki son durumu anlattı

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerine bilgi verdi.

Vali Erin, Telabyad ve Resulayn’daki son durumu anlattı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek güvenli hale getirilen Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerine bilgi verdi.
GAPTEM toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme ve istişare toplantısına, kentte yaşayan Suriyelilerin kurduğu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile Resulayn ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanları katıldı. Tel Abyad ve Resulayn’da terör örgütlerinin tahrip ettiği şehirlerden görüntülerin izlenmesiyle başlayan toplantıda konuşan Vali Abdullah Erin, harekatın başlamasından önce ve sonrasında Tel Abyad ve Resulayn’da yapılacak çalışmaları planladıklarını belirterek, Suriye Devletinin ve Suriye halkının 2011 yılından itibaren haksız bir muamele ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Suriye’de 2011 yılından bugüne kadar yaklaşık 11 milyon insanın ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığını, bir milyona yakın insanın da hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Erin, Suriye’nin birçok şehrinin de tahrip edilerek yıkıldığını söyledi. Suriye’nin, terör örgütlerinin yuvalandığı ve oyunlarını sahneledikleri, büyük ülkelerin de onları desteklediği bir hale geldiğini ifade eden Vali Erin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2011 yılından itibaren Suriye’nin ve Suriye milletinin yaşadığı zorluk ve sıkıntıda sonuna kadar Suriye halkının yanında olacağını deklare ettiğini hatırlattı.Terörden temizlenerek güvenli hale getirilen o bölgeleri, insanların tamamının güven içinde yaşadıkları bir yer haline getirmeyi, Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış Suriyelilerin tekrar özgürce yaşayacakları kendi topraklarına dönmesini sağlamak istediklerini kaydeden Vali Erin, 9 Ekim 2019 tarihinde başlayan Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Tel Abyad ve Resulayn kentlerinin durumu hakkında bilgiler verdi.
Gerçekleştirilen harekatla terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn’a Türk askerinin girmesiyle birlikte orada yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla insani yardım faaliyetlerinin hızla başladığını belirten Vali Erin, o bölgenin yeniden inşası, Suriye’nin derinliklerine kaçarak oraları terk eden, Türkiye’ye ve başka ülkelere giderek topraklarını terk eden kardeşlerimizin topraklarına dönüşünü hızlandırmayı, evlerine dönüşlerini sağlayacak şartları ortaya koyacak çalışmalara gece gündüz devam ediyoruz. Kamu kuruluşları olarak sürdürdüğümüz çalışmalarda bizlere destek olan İHH, Kızılay, Hayrat, Beşir Derneği ve diğer derneklerimize de teşekkür ediyorum. Telabyad ve Resulayn’daki asıl manzara şudur, Resulayn ve Tel Abyad 2011’e kadar Suriye rejiminin denetiminde olan bölgelerdi. O tarihten sonra İŞİD’in kontrolüne giren bölgeler oldu. Oradaki halkın yıllarca baskı altında olduğu uzun bir dönem yaşandı. Ardından PKK terör örgütünün baskısı başladı. Bildiğimiz kuvvetler ve güçler tarafından bu topraklar İŞİD’den alınıp PKK’ya teslim edildi. 9 Ekim 2019’a kadar PKK terör örgütü büyük bölümü Müslüman ve Sünni olan oradaki halka yönelik Marksist, Leninist bir yaşam biçimini dayattı. Oradaki çocuklar ve halk aşırı ideolojik bir anlayışın altında kaldı. Resulayn ve Telabyad’da altyapı olarak tabir edebileceğimiz hizmetlerin tamamı PKK terör örgütü tarafından tahrip edilmiş durumdaydı. Elektrik şebekeleri tahrip edilmiş, trafo merkezleri bombalanmış, çalışamaz hale getirilmiş, içme suyu kuyuları ve tesisleri tahrip edilmiş, kullandıkları okulların hepsinde tüneller açmak, duvarları yıkmak, malzemeleri kırmak dökmek suretiyle kullanılamaz hale getirilmiş, Camiler başta olmak üzere kamu binalarının tamamı tahrip edilmiş, caddeler sokaklar kullanılamaz hale gelmişti. Her tarafta yanmış araçlar, molozlar bulunuyordu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye girmesiyle birlikte büyük oranda insansızlaşan Resulayn ve Telabyad’a hızlı şekilde insanlar dönmeye başladı ve dönüşler hızlı şekilde devam ediyor" diye konuştu.
Toplantı, Suriyeli STK temsilcilerinin sorularının cevaplanması ve yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

ŞANLIURFA

22 Kasım 2019 Cuma

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