Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'nin "Askeri mahrem yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum, Şırnak, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen, emekli ve muvazzaf 12 şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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