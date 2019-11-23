Güneydoğu’nun en büyük kitap fuarı açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Güneydoğu'nun en büyük kitap fuarı olan '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' ziyaretçilerine kapılarını açtı.

50'si yerel olmak üzere 200’e yakın şairyazarın ve 250 yayın evinin katılım göstereceği '3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' açılış gününde ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Fuar Merkezinde 300’e yakın etkinliğin de düzenleneceği Kitap Fuarı 1 Aralık tarihine kadar sürecek.

'3.Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çıdır, STK Temsilcileri, yazarlar ile vatandaşlar katılım gösterdi.

“Tüm gençleri kitap fuarına bekliyoruz”

Fuarın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Her zaman söylediğimiz gibi çok zenginliklerimiz ama bir Ağrı Dağını yurdumuza sığdırabiliriz ama bir Mevlana’yı bir Yunus Emre’yi sığdıramıyoruz. Herkes sahip çıkmak istiyor ama bu değerlerimiz ülkemizin öz malıdır. Şanlıurfa derinliği olan bir şehrimiz Sanatta, sözde, kültürde, müzikte ve birçok alanda çok büyük derinliğe sahip bir şehirdir Şanlıurfa. Farklı illere gittiğimizde bir birine benzeyen yapılar görüyoruz ama Şanlıurfa’ya geldiğimizde Haleplibahçe, Balıklıgöl, Harran ve Göbeklitepe ayrı bir görüntü. Yine Şanlıurfa’da emsali olmayan Karagülü, nesli tek bizde olan Kelaynak Kuşu ve Ceylanlar sanki Şanlıurfa ile özdeşmiş. İşte bütün bu güzelliklerin içinde yaşayan Şanlıurfa’mızın sanatçısı, türkücüsü ve yanık sesli insanları çoktur. İnşallah bizde batıdan doğuya göçü bekliyoruz, kitap Fuarımız hayırlı olsun” diye konuştu.

Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya ise, “Şanlıurfa kadim medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehrimiz dolayısıyla tarihi kadar kültürü ile ön plana çıkan bu şehrimizde bu tür bir organizasyonun yapılmasından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan farklı günlerde gerçekleştirilecek olan etkinlilerde imza günleri, yarışmalar ve konferanslar düzenlenecek.

ŞANLIURFA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

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